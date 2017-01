Colombia, il Parlamento approva la legge di amnistia delle Farc

Il Parlamento della Colombia ha approvato la legge di amnistia delle Farc, primo passo verso l'attuazione dell'accordo di pace firmato con i guerriglieri per mettere fine ad oltre 52 anni di conflitto armato. "Primo passo per il consolidamento della pace, grazie al Congresso che ha approvato la legge di amnistia con un voto storico", ha scritto su Twitter il presidente Juan Manuel Santos.

La legge è stata approvata con 69 voti favorevoli e 0 contrari al Senato, che conta 102 seggi, e con 121 favorevoli e 0 contrari alla Camera dei rappresentanti, che ne conta 166.



Il testo, che prevede l'amnistia o la grazia ai membri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia accusati di reati politici, era previsto dall'accordo di pace firmato il 24 novembre scorso (l'accordo di pace 'bis' che ha sostituito quello bocciato dal referendum dello scorso 2 ottobre).



A partire da adesso, circa "5.700 guerriglieri cominceranno a lasciare le montagne e a consegnare le armi", ha dichiarato il presidente del Senato, Mauricio Lizcano. I responsabili di crimini contro l'umanità, massacri o stupri, non potranno beneficiare di questa legge e dovranno sottoporsi a una giurisdizione speciale, anch'essa prevista dall'accordo.



I parlamentari del Centro democratico, il partito dell'ex presidente e attuale senatore di destra, Alvaro Uribe, erano contrari all'amnistia e si sono astenuti, come avevano fatto anche in occasione della ratifica dell'accordo di pace da parte del COngresso il 30 novembre.