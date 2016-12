Colombia, governo decide aministia per i bambini soldati delle Farc

Il governo di Bogotà ha deciso che i bambini soldati sotto i 15 anni che ancora vivono nei campi delle Farc in Colombia saranno amnistiati e trattati come vittime di guerra. E' stato raggiunto un accordo con i ribelli per la smobilitazione dei bambini soldato. Le Farc hanno accettato di collaborare a identificare i bambini e a organizzare la loro uscita dai campi.