Colombia, giallo sulla morte del tecnico del suono di Vasco Rossi

Durin si trovava in Sudamerica per una vacanza, ha raccontato al Corriere della Sera il fratello Paolo, e sarebbe dovuto rientrare in Italia il 20 febbraio. Secondo quanto emerso sul corpo dell'uomo non erano presenti segni di violenza e per la Colombia la morte sarebbe da riferire a cause naturali.



I dubbi della famiglia: "Stava bene" - La famiglia tuttavia chiede maggiore chiarezza: "Mio fratello stava benissimo, non faceva uso di droghe ed era partito il 6 febbraio per una vacanza avventura in Honduras e Colombia", spiega ancora il fratello partito per Bogotà dove chiederà che siano effettuati maggiori esami prima del rientro in Italia della salma.