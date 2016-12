Colombia, firmato un nuovo accordo di pace tra il governo e le Farc

Entrambe le parti hanno assicurato che il nuovo "accordo finale" per porre fine ad un conflitto armato lungo decenni punta ad "una pace che sia stabile e durevole", e include una serie di precisazioni e tematiche avanzati da "diversi settori della società colombiana".



I cambiamenti richiesti - circa 400 suddivisi in una sessantina di capitoli - riguardano alcune delle problematiche più spinose per la chiusura dell'accordo quali l'integrazione degli ex guerriglieri nella società e diversi aspetti relativi alla giustizia.



Gran parte dei punti sono stati accolti, ha precisato il capo negoziatore di Bogotà, Humberto de la Calle, che ha annunciato l'accordo insieme al rappresentante delle Farc, Ivan Marquez. La guerriglia ha così dovuto cedere su alcuni aspetti ritenuti finora non negoziabili, mentre il governo ha a sua volta accettato molte delle richieste dei diversi settori - politici, religiosi e della società civile - che hanno guidato la vittoria del no nel referendum.



L'accordo annunciato affronta "il problema mondiale della droga, l'integrazione dei nostri territori e il superamento delle iniquità ancestrali", ha sottolineato de la Calle. Sia il governo sia il gruppo guerrigliero hanno insistito sul fatto che si tratta di un accordo "definitivo". Dopo aver incontrato a Bogotà il presidente Juan Manuel Santos, il suo predecessore Alvaro Uribe - tra i più influenti fautori del no nel referendum di ottobre - ha chiesto che l'accordo non sia considerato "definitivo". Prima di dare il via libera finale è necessario che i familiari delle vittime dei guerriglieri diano una propria opinione al riguardo, ha precisato Uribe. Anche se l'intesa rappresenta quindi un passo avanti fondamentale, la partita non pare ancora definitivamente chiusa.