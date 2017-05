Colombia, esplosioni nel porto di Cartagena: sei morti

Sei persone sono morte e almeno 23 sono rimaste ferite in diverse esplosioni avvenute nel porto di Cartagena, in Colombia. Lo riferiscono fonti ufficiali. La polizia sta indagando per stabilire se si tratti di un incidente o di un attacco. "Si è trattato di tre esplosioni, due delle quali allo stesso punto", ha dichiarato una portavoce dei pompieri. Nel porto sono presenti anche strutture di una compagnia statunitense.