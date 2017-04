Colombia, due italiani dispersi sotto la frana di fango a Mocoa

"Secondo le informazioni in nostro possesso ci sono quattro o cinque stranieri, tra i quali due italiani e due israeliani, che si trovavano nella zona di Mocoa colpita dalla valanga di fango". Lo dice Cesar Uruena, responsabile delle operazioni di soccorso della Croce Rossa colombiana. Anche l'Unità di crisi della Farnesina è in contatto con le autorità colombiane per verificare la presenza di italiani e per prestare assistenza ai loro familiari.