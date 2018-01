Colombia, disastroso crollo di un ponte sospeso: almeno dieci morti

Sono almeno dieci gli operai morti nel crollo di un ponte vicino a Bogotà, in Colombia. Nove sul colpo, uno in ospedale a causa delle ferite subite. Non sono chiare le dinamiche della tragedia, sulla quale sta indagando la National Infrastructure Agency. Il ponte, ancora in costruzione al momento dell’incidente, sarebbe dovuto essere lungo 446 metri e avrebbe dovuto collegare le città di Bogotà e Villavicencio. La Colombian Civil Defense si sta adoperando per recuperare e soccorrere eventuali dispersi. Il presidente Juan Manuel Santos ha espresso il suo cordoglio per le vittime sul suo profilo Twitter.