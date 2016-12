Colombia, arrestato supernarcos peruviano Gerson Galvez

E' stato arrestato in Colombia, in un centro commerciale di Medellin, Gerson Galvez, detto "Caracol". Era considerato il trafficante di droga più ricercato del Peru. Le autorità peruviane hanno reso noto che il boss era stato individuato a marzo in Ecuador e che i suoi movimenti erano stati seguiti poi a Panama e in Colombia. Galvez controlla il traffico di cocaina nella citta' portuale di Callao ed era ricercato in patria per un centinaio di omicidi.