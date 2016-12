Colombia, accordo con le Farc

Il governo di Bogotà e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) hanno annunciato da Cuba di aver raggiunto un accordo sulla spinosa questione delle conseguenze giudiziarie del loro conflitto, che spiana la via per porre fine a oltre 40 anni di guerriglia. L'intesa prevede un'ampia amnistia per i delitti politici e la creazione di una "giurisdizione speciale per la pace" che dovrà processare gli imputati per gli altri crimini.