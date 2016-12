Colombia, a 7 anni si perde nella savana: salva dopo 18 giorni

Stremata e disidrata, ma viva. Non potevano credere ai loro occhi i soccorritori che erano da 18 giorni impegnati nelle sue ricerche quando se la sono ritrovata davanti, Jessica Patricia Arias, uno scricciolo di 7 anni che si era perso nel parco nazionale di Tayrona, in Colombia, mentre si occupava della raccolta di noci a cocco con la sua famiglia. Un'avventura, la sua, da Libro della Giungla e che ha avuto un lieto fine.

Il ritrovamento di Jessica ha provocato un'emozione fortissima nei soccorritori che non avevano mai perso per settimane le speranza di trovarla: la piccola si era rifugiata in un casolare diroccato.

Con tutte le sue forze la bimba è riuscita a sopravvivere da sola nei boschi così fitti. La corsa in elicottero in ospedale, tra le braccia dei suoi salvatori, le permetterà di sopravvivere; la vicinanza, poi, dei suoi genitori, che non avevano ormai più lacrime da versare, le faranno dimenticare quei brutti momenti.