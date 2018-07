Colombia, 7 persone uccise in un assalto in un locale commerciale

Almeno sette persone sono state uccise e altre 3 ferite in un attacco all'interno di un edificio commerciale a El Tarra, nel Nord della Colombia. Esercito e polizia hanno isolato il luogo del massacro, di cui per il momento non si conoscono né autori né movente. Una delle ipotesi è però legata alla disputa territoriale che vede contrapposti i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale e i membri di una banda criminale denominata "Los Pelusos".