Colombia, 5mila donne incinte malate di Zika: 31mila casi nel Paese

In Colombia oltre 5mila donne incinte sono state infettate dal virus Zika. Lo ha annunciato l'istituto sanitario nazionale secondo cui i casi del virus segnalati in tutto il Paese sono 31.555. Tra questi ci sono 5.013 in attesa di un bambino.

Il Brasile ha mobilitato anche l'esercito per "combattere" il virus Zika: oltre 220mila soldati sono stati chiamati per mettere in guardia la popolazione contro i rischi del virus. Lo riporta la Bbc online. Il Paese è al centro di un'epidemia che ha provocato un forte aumento delle nascite di bebè affetti da microcefalia: nel complesso finora in Brasile sono stati confermati 462 casi.



I soldati distribuiranno circa quattro milioni di volantini per far conoscere alla popolazione i rischi di questo virus, che viene portato dalle zanzare. Ma parte dell'opinione pubblica ha criticato l'iniziativa sottolineando che non aiuterà a ridurre il numero di zanzare oppure a fermare la diffusione del virus.