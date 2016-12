Colombia,15 minatori intrappolati

Almeno 15 lavoratori sono rimasti intrappolati in una miniera d'oro nella regione di Caldas, al centro della Colombia. Le autorità hanno inviato un'unità di emergenza per cercare di trarli in salvo. I minatori sarebbero rimasti sepolti a causa di un black out elettrico, che ha fermato le pompe che estraevano l'acqua da uno dei tunnel dello stabilimento Mina Leo, nella localita' di Rio Sucio.