Colloqui su Siria, gli Usa non invieranno delegazione in Kazakistan

L'amministrazione Trump ha deciso di non inviare una delegazione americana in Kazakistan per i colloqui sulla Siria, nonostante l'invito ufficiale ricevuto dal governo di Astana. Lo afferma il Dipartimento di Stato Usa. Gli Stati Uniti, che "sono impegnati a una soluzione politica della crisi in Siria", saranno rappresentati solo dal loro ambasciatore nel Paese.