Cocaina in stomaco figlia:ricercato

09:08 - Le autorità colombiane hanno messo una taglia per rintracciare il padre di una bambina di 11 anni operata a Cali dopo aver ingerito 104 capsule di cocaina. Dopo un soggiorno con il padre, la piccola è tornata a casa dalla madre ed è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per dolori allo stomaco. La piccola è in terapia intensiva. Per la polizia la bimba avrebbe dovuto fare da "mulo" per il trasporto della cocaina in Europa.