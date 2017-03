Cnn: "Isis sta sperimentando bombe che eludono controlli sicurezza"

L'Isis e altre organizzazioni terroristiche starebbero sperimentando nuovi esplosivi da nascondere in apparati elettronici come telefoni e tablet e in grado di eludere molti dei sistemi di sicurezza utilizzati negli aeroporti. Ne sono convinti Fbi e 007 Usa, secondo quanto riporta la Cnn citando fonti investigative. La sperimentazione da parte dei terroristi avverrebbe grazie a sofisticate apparecchiature per la sicurezza rubate in diversi scali.