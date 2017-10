Cnn: "E' stato l'Isis a uccidere i soldati Usa in Niger"

Secondo la Cnn, che cita fonti del Pentagono, l'agguato in Niger, costato la vita a quattro soldati Usa, è stato condotto da una cinquantina di militanti affiliati all'Isis. L'attacco, in cui altri due militari sono rimasti feriti, è avvenuto mentre il team delle forze speciali si era diviso in due gruppi, uno per incontrare alcuni leader locali di un villaggio, un altro per presidiare i mezzi. Non si esclude la complicità della popolazione locale.