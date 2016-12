Clown terrorizzano bimbi, in Gb arriva "Batman": animatore per i più piccoli a caccia di pagliacci

Mentre impazza la "clown hysteria", in Gb un uomo travestito da Batman si è immolato nella nuova crociata anti-pagliacci per proteggere i più piccoli impauriti dal nuovo fenomeno. Sul sito della Bbc è stata anche pubblicata una foto in cui si vede il "supereroe" che picchia un pagliaccio. Il Batman inglese (si tratta in realtà di un animatore) sul suo profilo Facebook, "Cumbria Superhero", ha pubblicato un video per le piccole vittime: "Non abbiate più paura".