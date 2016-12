Clinton vince in South Carolina

Hillary Clinton vince le primarie democratiche in South Carolina, secondo le proiezioni di Cnn, Fox e Nbc. Clinton ha vinto con un ampio margine sul rivale democratico Bernie Sanders. Per Hillary si tratta della terza vittoria su quattro stati che hanno votato. Secondo i dati preliminari, su Hillary sarebbero confluiti la maggioranza dei voti degli afroamericani, di cui otto su 10 hanno votato per lei nelle primarie del South Carolina.