Clinton: "Trump pericoloso, non possiamo dare a lui codici nucleari"

"Credo che la persona che i repubblicani hanno nominato per la presidenza non può svolgere questo compito. Le idee di Donald Trump non sono solo diverse, ma pericolose e incoerenti. Non sono nemmeno idee". Lo ha detto Hillary Clinton, sferrando un duro attacco contro il candidato repubblicano, che ha definito "non solo impreparato, ma per temperamento inadeguato". Non dovrebbe, ha continuato, "essere colui che ha i codici nucleari".