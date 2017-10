Clinton: "Non solo Weinstein, a Casa Bianca c'è aggressore sessuale"

Interpellata dalla Bbc sul caso Weinstein, Hillary Clinton risponde tirando in ballo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Le accuse di molestie emerse sono strazianti - ha detto -. Ma è importante che non ci si concentri soltanto su Weinstein e si riconosca che che questo tipo di comportamento non può essere tollerato da nessuna parte. Dopo tutto abbiamo nello Studio Ovale qualcuno che ha ammesso di essere un aggressore sessuale...".