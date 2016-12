Clinton: "Non assicuro stop guerre"

"Non posso assicurare che da presidente non sia costretta a espandere l'intervento militare americano nel mondo. Vorrei poter dire di sì, ma non posso". Lo ha detto Hillary Clinton durante un dibattito in tv. "Ricorrere alla forza militare per me sarà sempre l'ultima risorsa, non la prima scelta", ha aggiunto la candidata alle Primarie del partito Democratico.