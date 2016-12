Clinton: candidata del cambiamento

"Sono io il candidato del cambiamento, non Sanders": così Hillary Clinton commenta l'ultimo sondaggio che dà il senatore Bernie Sanders in testa in Iowa col 51% delle preferenze, contro il 43% dell'ex segretario di Stato. "Sono fiduciosa e soddisfatta della campagna elettorale - ha detto la Clinton -. Io sono la migliore scelta come prossimo presidente degli Stati Uniti per esperienza, visione e per la mia agenda per il futuro".