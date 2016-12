Clinton a Europa:stop soldi a Isis

Per combattere Isis c'è "bisogno che le banche europee smettano di finanziare il terrorismo, che gli aerei europei effettuino missioni in Iraq e Siria, e che le forze speciali europee partecipino all'addestramento delle forze locali anti-Isis sul territorio". Lo afferma Hillary Clinton. "I terroristi cercano di mettere a rischio i valori democratici, ma non avranno successo", ha quindi aggiunto.