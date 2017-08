Clima, Usa presenti ai negoziati malgrado ritiro da accordo Parigi

Gli Stati Uniti hanno confermato per iscritto alle Nazioni Unite la loro intenzione di recedere dall'accordo di Parigi sul clima, ma continueranno a partecipare ai negoziati internazionali. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa, mentre l'Onu ha ribadito la propria delusione per la decisione americana. Washington parteciperà, in particolare, alla prossima conferenza annuale Onu sul clima, la COP23, che si terrà a novembre a Bonn, in Germania.