Clima, Ue-Unione Africana: fermo impegno ad attuare accordo Parigi

"L'Unione Europea e l'Unione Africana ribadiscono il loro forte impegno alla piena attuazione dell'accordo di Parigi e chiedono a tutti i partner di mantenere lo slancio creato nel 2015". Lo affermano Ue e Ua in un comunicato congiunto diffuso dai due esecutivi, in cui è sottolineato che "il vertice Africa-Ue" del 29-30 novembre a Abidjan sarà "l'occasione per lavorare insieme per costruire economie forti e sostenibili".