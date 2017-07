Clima, Trump su accordo di Parigi: "Vedremo cosa succederà"

"Qualcosa potrebbe succedere riguardo all' accordo di Parigi , vedremo cosa succederà. Se succederà sarà fantastico. Altrimenti, andrà bene ugualmente". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , in visita nella capitale francese. Per il presidente Macron la Francia, invece, "rispetta" la decisione dell'amministrazione Usa di ritirarsi dagli accordi internazionali sul clima, ma resta "impegnata" nell'intesa di Parigi.

Macron: con Trump condividiamo il disaccordo - "I nostri disaccordi sull'accordo di Parigi sul clima sono legati anche ad impegni di campagna elettorale presi da Trump", ha speigato il presidente francese in una conferenza stampa congiunta con Trump all'Eliseo. "Io rispetto questi accordi anche se sono in disaccordo sulla lettura degli accordi di Parigi. Abbiamo condiviso il nostro disaccordo, come si deve fare fra leader". Il fatto che ci sia questo problema "non deve impedire discussioni su altri temi - ha continuato Macron - condividiamo molte cose molto importanti. Sul clima, bisogna continuare a discutere, io rispetto la determinazione americana nel voler conservare i posti di lavoro, ma credo che ciò sia compatibile con gli accordi di Parigi. Non ci sono cambiamenti, ma una volontà condivisa di continuare a discutere per trovare il miglior accordo possibile".