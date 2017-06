Clima, Strasburgo approva impegni per Stati membri fino 2030

Il Parlamento Ue ha approvato il rapporto che fissa in maniera obbligatoria gli obiettivi di riduzione di gas ad effetto serra per ogni Stato membro da qui al 2030. Il testo, approvato a grande maggioranza (534 a favore, 88 contrari), declina obiettivi nazionali vincolanti in settori come il trasporto, l'agricoltura e la gestione dei rifiuti.