Clima, Stati Uniti: "Fuori da intesa di Parigi, rientriamo solo a condizioni più favorevoli "

"Come il presidente ha chiarito abbondantemente, gli Usa si ritireranno a meno che non possano rientrare con condizioni più favorevoli al nostro Paese", si legge in una nota.



"Aumentare i tetti delle emissioni" - Se davvero gli Usa volessero in futuro fare dietrofront, potrebbe essere però solo una vittoria di Pirro per la comunità internazionale: se da un lato infatti Washington resterà nell'accordo, riconoscendone valore e principi, dall'altra punterà ad aumentare sensibilmente i tetti delle emissioni, in linea quindi con l'obiettivo di Trump di strappare "termini più equi", che non compromettano lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese.



"Cambiare i termini dell'intesa" - Per Trump quell'accordo minava addirittura la sovranità nazionale e gli obiettivi delle emissioni negoziati da Barack Obama non erano realistici per gli Usa, favorendo invece Paesi come la Cina e l'India. Il tycoon aveva ventilato l'ipotesi di rinegoziare l'accordo, ma la possibilità era stata respinta all'unanimità dalla comunità internazionale. Nei mesi successivi però Trump aveva subito forti pressioni, in particolare dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha promosso un nuovo vertice sull'accordo per mercoledì prossimo a margine dell'assemblea generale dell'Onu. "Qualcosa potrebbe succedere...", aveva detto Trump dopo averlo incontrato in Europa.



Evidentemente la Casa Bianca, forse anche dopo i danni dei due recenti uragani che hanno devastato alcuni Stati sudorientali, ritiene più conveniente restare dentro l'accordo se può abbassare i tetti delle emissioni. Anche perché per uscire dall'intesa occorrono almeno tre anni, quando Trump finirà il suo primo mandato alla Casa Bianca.