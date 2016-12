Clima, processo contro Obama per aver fallito su politiche "verdi"

Barack Obama a processo per aver fatto poco per combattere i cambiamenti climatici. E' iniziata l'udienza preliminare in Oregon per quello che è stato definito "il caso più grande del pianeta" e che punta il dito contro il presidente degli Stati Uniti. A portare "alla sbarra" Obama è stato un gruppo di 21 ragazzi, che gli ha fatto causa perché avrebbe fallito nel garantire loro un futuro non minacciato dai cambiamenti climatici.