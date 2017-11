Clima, Papa Francesco: basta negazionismi sul riscaldamento globale

"Dovremmo evitare di cadere in questi quattro atteggiamenti perversi, che certo non producono un dialogo sincero sulla costruzione del futuro del nostro pianeta: negazione del riscaldamento globale, indifferenza, rassegnazione e fiducia in soluzioni inadeguate". Lo ha detto Papa Francesco nel messaggio inviato a Frank Bainimarama, premier delle Fiji e presidente della Cop23, la Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici in corso a Bonn.