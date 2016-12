Clima, Obama: "Ok accordo Parigi, così salviamo il nostro pianeta"

Salgono a 23, dunque, i Paesi che hanno ratificato l'accordo di Parigi (Cop 21) del 2015, maturato su iniziativa dell'Onu e dopo un tormentato processo negoziale. Usa e Cina, rispettivamente al secondo e al primo posto tra i principali responsabili di emissione di gas serra,si impegnano ora a rispettare i passi necessari per onorare il trattato. Obama, in una cerimonia tenuta alla vigilia del G20 di Hangzhou che si apre domani, ha affermato che la cooperazione è "la miglior chance che abbiamo" per salvare il pianeta avendo accanto il collega cinese, Xi Jinping. I due leader hanno simbolicamente consegnato i rispettivi documenti al Segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon. Quest'ultimo si è detto ottimista sull'entrata in vigore dell'accordo, considerando che i due Paesi producono il 38% di anidride carbonica a livello mondiale legato ad attività umane. Anche se per diventare operativo il Cop 21 necessita della ratifica di 55 Paesi, in rappresentanza del 55% delle emissioni mondiali. "Sono fiducioso", ha detto Ban, ringraziando Washington e Pechino "per aver lavorato insieme al raggiungimento di un risultato che nessuno può centrare da solo".