Clima, Obama: "Accordo di Parigi è opportunità per salvare la Terra"

"Oggi è una giornata storica nella nostra lotta per la protezione del pianeta". Così il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, commenta la ratifica dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici depositata all'Onu dall'Ue e sette Stati membri e che entrerà in vigore il 4 novembre 2016. L'accordo di Parigi "da solo non risolverà la crisi", ha sottolineato Obama, "ma è l'opportunità migliore per salvare il pianeta".