Clima: Nyt denuncia, l'inondazione delle coste Usa è già iniziata

Ponte di Brooklyn - New York

L'allarme degli scienziati non è più pura teoria. L'inondazione delle coste americane a causa del cambiamento climatico è iniziata. Il New York Times pubblica un reportage sugli effetti del cambiamento climatico negli Usa. "Il Congresso ha ignorato il problema" mette in evidenza il New York Times, precisando che agli Stati Uniti non solo manca una politica nazionale per affrontare la crisi ma le autorità stanno finanziando l'aumento dei rischi.