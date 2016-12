Clima, manifestano 570mila persone

Oltre 570mila persone hanno manifestato in tutto il mondo, nella giornata in cui si apre la Conferenza internazionale per il clima. Circa 2300 i cortei organizzati in tutte le grandi città alla vigilia dell'apertura della Cop21 di Parigi, secondo quanto riferisce l'ong Avaaz. Le stime non tengono conto delle marce in programma nelle prossime ore in Messico e Canada, che potrebbero far salire il totale degli aderenti ben oltre quota 600mila.