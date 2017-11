Clima, la Siria annuncia la sua adesione all'accordo di Parigi: Usa isolati

Mancava solo il sì della Siria e alla fine - inaspettato - è arrivato. Damasco, infatti, era rimasta fuori dall' accordo sul clima di Parigi che nel 2015 fu siglato da 195 Paesi. Allora mancava anche il Nicaragua, che però ha aderito nell'estate 2017, mentre in contemporanea gli Usa di Donald Trump facevano un passo indietro rispetto alla firma che era stata apposta da Barack Obama nella capitale francese. La mossa di Assad, annunciata dai suoi delegati all'Onu, sparaglia così le carte nello scacchiere internazionale a proposito di temi ambientali e pone gli Stati Uniti in una posizione isolata.

