Clima, Juncker: "Ritiro firma Usa su accordo Parigi è un disastro"

"Il presidente Trump ha ritirato la firma degli Usa dall'accordo di Parigi sul clima. Penso che questo sia un disastro, non solo per gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, per il quale la scelta "conduce a un disastro globale". "La Ue deve giocare un ruolo nel sostenere la necessità di attenersi agli obiettivi di Parigi. Insisteremo nei colloqui con i nostri partner americani", ha aggiunto.