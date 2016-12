Clima,India:verso futuro più verde

L'accordo raggiunto al termine della Conferenza di Parigi sui mutamenti climatici (COP 21) "non ha avuto né vincitori né vinti" e i Paesi partecipanti "si sono impegnati per lavorare insieme verso un futuro più verde". Lo ha dichiarato il premier dell'India, Narendra Modi, osservando come i cambiamenti climatici rimangono una sfida" ma che l'accordo di Parigi "dimostra che esiste una volontà' di accettarla e di lavorare per una soluzione".