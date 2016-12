Clima, H. Clinton: passo storico

"L'accordo di Parigi sul clima è un passo storico. Non dobbiamo scegliere tra la crescita economica e proteggere il nostro pianeta, possiamo fare entrambe le cose". Così Hillary Clinton commenta la firma dell'intesa raggiunta in Francia. La candidata per la nomination democratica plaude all'impegno del "presidente Obama" per quello che definisce "un passo storico".