Clima, California sfida Donald Trump e adotta legge energia pulita

Sfidando Donald Trump, il governatore democratico della California Jerry Brown ha ratificato una legge approvata dal parlamento locale per produrre entro il 2045 energia senza alcuna emissione di gas ad effetto serra. "Con questa legge, la California è sulla buona strada per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e per andare oltre", ha commentato Brown firmando il testo. La California è considerata come la quinta economia mondiale.