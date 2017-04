Cleveland, delitto in diretta su Facebook: identificata vittima

E' stata identificato come il 74enne Robert Goodwin Sr. la vittima di Steve Stephens, l'uomo cui la polizia di Cleveland, in Ohio, sta dando la caccia dopo che il 37enne è sospettato di avere ucciso l'anziano postando il video dell'omicidio in diretta su Facebook. Il sindaco Frank Jackson ha rivolto un appello pubblico all'uomo in fuga affinché si consegni alle autorità, sollecitandolo a "non fare del male a nessun altro".