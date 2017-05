Città del Messico, arrestato narcotrafficante successore di El Chapo

Damaso Lopez Nunez, uno dei boss più influenti del traffico internazionale di droga, è stato arrestato martedì a Città del Messico in un edificio residenziale nella parte nordest della città. La polizia ha specificato che nell'operazione "non è stato sparato nessun colpo". Lopez Nunez lavora per il cartello di Sinaloa ed è considerato il possibile successore di Joaquin "El Chapo" Guzman estradato negli Usa lo scorso gennaio.