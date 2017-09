Cisgiordania, tre israeliani uccisi e uno ferito da un palestinese

Tre israeliani sono stati uccisi e un quarto ferito gravemente da un palestinese, durante un attacco condotto nelle vicinanze del villaggio cisgiordano di Har Hadar, a poca distanza da Gerusalemme . L'assalitore, che è entrato in azione aprendo il fuoco dopo essersi mescolato ai lavoratori palestinesi che si sottoponevano ai controlli di sicurezza per entrare in città, è stato "neutralizzato". Hamas: "L'attacco è un nuovo capitolo dell'Intifada".

Nimer Jamal, 37 anni, di Beit Sourik con regolare permesso di lavoro in Israele, è arrivato ai cancelli del villaggio assieme ad un gruppo di manovali palestinesi.



Hamas: "Attacco è nuovo capitolo Intifada" - Da Gaza, Hamas plaude per l'attacco: "E' un nuovo capitolo dell'Intifada di Al-Quds (Gerusalemme)". Hazzam Qassam, portavoce della fazione citato dai media, ha aggiunto: "Significa che ogni tentativo di 'giudaizzare' la città non cambia il fatto che Gerusalemme è arabo-musulmana. I suoi cittadini e la gioventù non risparmieranno alcuno sforzo per redimerla con il loro spirito e sangue".



Netanyahu: attacco è frutto della sobillazione dell'Anp - "L'attacco terroristico di è frutto della sobillazione dell'Autorità nazionale palestinese". Lo detto il premier Benyamin Netanyahu che ha aggiunto: "Mi aspetto che Abu Mazen condanni l'attentato e non cerchi di giustificarlo". Netanyahu ha preannunciato che la casa del palestinese autore dell'attacco sarà demolita.