Cisgiordania, palestinese ucciso in scontri con forze israeliane

Un palestinese è morto in uno scontro con le forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania, alla fine di una giornata ancora di tensioni nel territorio a Gerusalemme Est, durante le proteste per il potenziamento dei controlli di Israele per accedere alla Spianata delle Moschee. Il giovane, identificato come Yusef Kashur, di 19 anni, è stato ferito ad Al Eizariya ed è morto nel trasporto all'ospedale di Gerico.