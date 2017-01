Cisgiordania, palestinese ucciso all'interno di un campo profughi

Un palestinese è stato ucciso per aver cercato di accoltellare soldati nel campo profughi di Fara, a nord della Cisgiordania. Lo ha reso noto un portavoce dell'esercito israeliano. "Le forze di sicurezza hanno chiesto all'aggressore di fermarsi ma lui ha continuato ad avanzare e per questo i soldati hanno aperto il fuoco uccidendolo", si legge nella nota. Secondo il portavoce dell'esercito, il palestinese aveva in mano un coltello.