Cisgiordania, Israele dà ok a oltre 3mila nuove case

Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman e il primo ministro Benjamin Netanyahu hanno raggiunto un accordo per approvare la costruzione di oltre 3mila nuove unità abitative in Cisgiordania. Lo scrive il sito Ynet. Circa due mila unità sono pronte per la messa sul mercato immediata mentre il resto sono in varie fasi di sviluppo. La scorsa settimana - ricorda Ynet -, si era deciso di approvare 2.500 unità aggiuntive.