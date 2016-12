Cisgiordania, incendiata una casa: muore tra le fiamme un bimbo palestinese

Ad appiccare le fiamme sono state persone ancora ignote, che hanno dato fuoco a due abitazioni. Una delle due case era vuota, ma nell'altra c'erano due genitori insieme ai loro due figli. L'incendio potrebbe essere una ritorsione per l'uccisione di un colono avvenuta un mese fa nella stessa zona.



Quello che si configurerebbe come un attacco terroristico ebraico anticipa di alcune ore la "Giornata di collera" proclamata proprio per la giornata di venerdì da Hamas, per protestare contro gli incidenti di domenica nella Spianata delle Moschee.



Netanyahu: "Sono sconvolto, questo è terrorismo" - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha reagito con queste parole alla tragedia: "Sono sconvolto da questo terribile crimine. Si tratta di terrorismo a tutti gli effetti. Israele mantiene un atteggiamento ferreo contro il terrorismo, quali che ne siano gli autori".



Netanyahu telefona ad Abu Mazen - Il primo ministro ha poi telefonato al presidente palestinese Abu Mazen: "Dobbiamo combattere assieme il terrorismo, da qualsiasi direzione provenga" ha detto Netanyahu, secondo il sito Ynet.



Il premier ha infine visitato in un ospedale di Tel Aviv il fratello della vittima del rogo: "Sta lottando per sopravvivere. Metteremo i migliori dottori a sua disposizione per restituirgli la salute e per salvare le vite dei genitori. E' stato duro stare vicino al suo letto sapendo che il fratello piccolo è stato ucciso. Il terrorismo è sempre terrorismo. Prenderemo gli assassini, li sottoporremo alla giustizia e li condanneremo", ha detto al termine della visita.



Colpita da proiettili un'auto di coloni - Dopo la tragedia di Duma, nella zona di Ramallah, sempre in Cisgiordania, un'auto di coloni in transito è stata colpita da due proiettili sparati da un veicolo palestinese. L'israeliano ha risposto al fuoco e non si segnalano vittime, secondo quanto riferisce la radio dei coloni Canale 7.



Condanne da Farnesina e Usa - La Farnesina esprime ferma condanna per gli attacchi nel villaggio di Duma. Il ministero degli Esteri, si legge sul suo sito web, auspica che i responsabili di un atto così disumano, che ripugna le coscienze, vengano presto identificati e giudicati secondo la legge. Condanna anche da parte degli Stati Uniti. Lo afferma il Dipartimento di stato, invitando tutte le parti ad evitare un'escalation delle tensioni.