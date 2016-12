Cisgiordania, feriti 5 palestinesi

In uno scontro a fuoco avvenuto a Jenin, in Cisgiordania, durante una retata delle forze di sicurezza israeliane, cinque palestinesi sono rimasti feriti e portati in ospedale: lo riferisce una fonte della sicurezza palestinese. Un leader locale islamico e suo fratello sono stati arrestati mentre un componente del jihad è risultato irreperibile, ha riferito ancora la fonte.