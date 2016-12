Cinema, arrestato attore Cromwell

L'attore statunitense James Cromwell è stato arrestato insieme ad altre cinque persone durante una manifestazione di protesta contro la costruzione di una centrale elettrica a nord di New York, negli Usa. Lo riferiscono i media americani. Noto per i suoi ruoli in "LA Confidential", "Babe", "American Horror Story" e "The Queen", ha anche interpretato Pio XII in una fiction. Dovrà rispondere di condotta impropria.