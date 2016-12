Cina-Usa, Xi chiama Trump: cooperazione unica via possibile

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno concordato in un colloquio telefonico di "incontrarsi presto" per discutere le relazioni tra i rispettivi Paesi. Lo ha indicato la tv pubblica cinese, Cctv. Xi ha detto a Trump - che ha spesso attaccato la Cina in campagna elettorale - che le due principali economie mondiale "necessitano di collaborazione e ci sono molte cose sulle quali possiamo cooperare".